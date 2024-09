Monika Olejnik załatwia sprawunki na mieście z torbą za 11 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Woził ją szofer, który zaparkował na zakazie

Monika Olejnik to bezapelacyjnie najchętniej fotografowana przez stołecznych paparazzi znana twarz. Właściwie nie ma tygodnia, by fotoreporterzy nie zafundowali dziennikarce sesji zdjęciowej na tle warszawskich kamienic.

Parę dni temu gwiazda znów przykuła uwagę. Olejnik sfotografowano podczas wypadu na miasto w towarzystwie szofera. Co ciekawe, kierowca, z którym tego dnia podróżowała, woził dziennikarkę od miejsca do miejsca, nierzadko zatrzymując się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.