"Żona Miami" Aneta Glam pozuje w bikini i radzi: "Im mniej się kobieta stara o wygląd, tym ma LEPSZEGO PARTNERA" (ZDJĘCIA)

Wielbiciele Anety mogą już od kilku dni obserwować, jak zjawiskowa blondynka bawi się w najlepsze na wyspach należących do Polinezji Francuskiej. Kobieta średnio raz na godzinę dzieli się kolejnymi widokami zachodzącego słońca i fal rozbijających się o piaszczyste plaże. Znalazła też chwilę na prywatne przemyślenia. Wnioski, do których doszła, mogą potencjalnie zrewolucjonizować sposób, w jaki do tej pory patrzeliśmy na relacje damsko-męskie. Carrie Bradshaw could never.