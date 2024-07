Zrelaksowana Agnieszka Dygant łapie promienie słońca na plaży w Juracie. Towarzyszyła jej Daria Widawska (ZDJĘCIA)

Sezon wakacyjny to doskonały moment, aby podładować akumulatory przed kolejnymi miesiącami trudów. Dotyczy to nie tylko "zwykłych śmiertelników", lecz także znanych osobistości mediów, które zjeżdżają do popularnych kurortów na wypoczynek. Na urlop nad polskim morzem zdecydowała się Agnieszka Dygant, która, jak co roku, pojawiła się na plaży w Juracie.