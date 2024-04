Zrzucił przed kamerami ponad 20 kg. Uczestnik "Kanapowców" powrócił do dawnej wagi. "Zawiodłem..." (WIDEO)

Bohaterami pierwszych trzech edycji telewizyjnego przeboju byli wyłącznie mężczyźni. Od niedawna prowadzący i trener personalny Krzysztof Ferenc motywuje do działania panie o rubensowskich kształtach. Jak to w porządnym reality bywa, oprócz przedstawiania zmagań o wypracowanie wymarzonej sylwetki, bohaterki zdobywają się na poruszające wyznania, odbijające się szerokim echem tuż po emisji.

Kuba z "Kanapowców" odzyskał utracone kilogramy

Jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników trzeciej serii programu był zaledwie 20-letni Jakub Solczak . Świeżo upieczony wówczas student zgłosił się do udziału, ważąc na początku swojej przygody ponad 126 kg. Dzięki wytrwałej pracy i dostosowywaniu się do porad instruktora zeszczuplał aż o 24 kilogramy . Niestety, nie udało mu się utrzymać efektów spektakularnej metamorfozy.

Internauci od dłuższego czasu podejrzewali, że Kuba nie sprostał rygorystycznym wymogom, szybko wracając do dawnej wagi. Mężczyzna po długiej nieobecności powrócił do nagrywania, potwierdzając krążące w sieci przypuszczenia.

Pewnie część z was kojarzy mnie z trzeciego sezonu programu "Kanapowcy". Dawno mnie tutaj nie było, ponieważ pousuwałem właściwie wszystkie social media stricte związane z programem. No nie ma co ukrywać, tak jak widać na załączonym obrazku, spowodowane to było powrotem do stanu właściwie przed programem. Nigdy nie jest łatwo przyznać się do własnej porażki. Poza tym dostałem w trakcie programu i mojej walki o lepsze jutro tyle ciepłych słów wsparcia, komentarzy, wiadomości prywatnych, ciepłych słów na żywo, że ciężko było pokonać taką barierę, pokazać, że zawiodłem nie tylko siebie, ale też publikę programu - wyznał w szczerym nagraniu zamieszczonym na TikToku.