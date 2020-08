Wyrzucona z TVP Macademian Girl snuje marzenia o pracy w telewizji: "Mam nadzieję, że ten etap się jeszcze NIE ZAKOŃCZYŁ"

Kobieta 43 min. temu zgłoś do moderacji 14 8 Odpowiedz

Najseksowniejsza kobieta w całej tv mi wystarczył sam jej widok i uwielbiałam ja oglądać i pisze to jako kobieta...oraz miała coś mądrego do powiedzenia a to nie to samo co np. Iga czy rechocząca Rogalska