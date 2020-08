Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski NOWYMI prowadzącymi "Pytanie na śniadanie"! ODCHODZI Macademian Girl

gośc 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

widzowie TVP absolutnie nie mają żadnych racji z parą Cichopek Kurzajewski widzowie nie popisali się i to absolutnie i ja naprawdę apeluje do was zmienicie zdanie i dołączcie się do mnie i razem pokochajmy pytanie na śniadanie widzowie zaliczyli wpadki nr 1020 i 1021 razy a poza tym ja zdeczydowanie nie zgadzam się z wami bo ja lubię pytanie na śniadanie i nadal będę oglądał mój ulubiony program i obejrzeć wszystkie odcinki z udziałem marceliny Zawackiej Katarzyny Cichopek i Maciej Kurzajewski wszyscy są THE BEST a para Kurzajewski Cichopek to bardzo dobra mocna para a wy tego nie szanujecie nie słuchacie mnie to jest bardzo niegrzeczne zachowanie w wykonaniu widzów TVP to oni są największa porażka i to oni zapłacą najwyższą cenę ja naprawdę apeluje zmiecie zdanie i wróćcie do oglądania PNS czy wy chcecie doprowadzić do upadku program śniadaniowego dwójki? czy chcecie aby ostanie wydanie PNS BYŁO 31 GRUDNIA 2020 ROK naprawdę poważnie się zastanówcie i uratujcie program śniadaniowy dwójki bo bez ratowanie bedzie katastrofa telewizyjna w waszym wykonaniu