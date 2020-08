Dramat Marzeny Rogalskiej: SPADŁA Z HAMAKA podczas "Pytania na Śniadanie"

Iwona 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Niestety te hamaki są niezbezpieczne, ktoś pisze że do 80 kilo waże ponad 50 i też zaczeło tak strzelac coś jak sie hustałam szybko wyskoczyłam ale jakbym nie zareogował było by to samo. Pękło solidnie, drogie a do d...