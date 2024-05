"Żywy Ken" dokazuje ze znanymi przyjaciółkami na plaży, paradując w slipkach w palemki (ZDJĘCIA)

Celebrytki z całego świata znacznie częściej niż kiedyś przyznają się do ingerencji chirurgów plastycznych w ich wygląd. Tłumaczenia o dietach zmieniających rysy twarzy nie zdają już egzaminu w kontekście coraz bardziej odważnych metamorfoz. Niestety, niektórzy nie znają granic, bezkrytycznie podążając za niemożliwymi do doścignięcia "ideałami". W tym całym urodowym szaleństwie nie dopuszczają nawet do siebie myśli, że w wielu przypadkach opierają się wyłącznie o sztucznie wykreowany wizerunek.