18-letnia Etiennette Wiśniewska chwali się odmienionym obliczem po OSTRYM CIĘCIU. "I urosły włosy już"

Ojej, dziewczyna ma krótkie włosy. Wielkie mi co, a hejty na nią się leją jakby kogoś akordeonem zatłukła. Co się z nami stało? 25 lat temu byłam w liceum i dziewczyny nosiły takie fryzury, jeszcze z przodu ulizane, z tyłu natapirowane, ciuchy, cóż, jakie kto z lumpa wygrzebał 😆😆 Co do jej urody to już dajcie spokój, niby cenicie naturalność ale tylko wtedy kiedy kobieta jest naturalnie posągowa, inne już trzeba wydeptywać w ziemię i wyśmiewac i potem się dziwicie, że dziewczyny się operują i ostrzykują. No chyba, że wasza polityka jest taka, że wolno wam wyśmiewać te nieidealne ale one jednocześnie mają to znosić z godnością i wysłuchiwać grzecznie waszego ubliżania. Też fajnie 😐