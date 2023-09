19-letnia córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela pędzi na Tydzień Mody w Mediolanie. Zachwycająca? (ZDJĘCIA)

Deva Cassel nie ma raczej w życiu zbyt wielu powodów do narzekań. Córka jednej z najpiękniejszych kobiet na ziemi, Moniki Bellucci , oraz enfant terrible europejskiego kina, Vincenta Cassela , odziedziczyła po rodzicach nietuzinkową urodę oraz koneksje, które umożliwiły jej błyskawiczny awans w świecie mody. Pół-Włoszka, pół-Francuzka ledwo co skończyła 19 lat, a już jest muzą Domenico Dolce i Stefano Gabbany, którzy regularnie zatrudniają urodziwą brunetkę do swoich kampanii.

Pięknej Devy nie mogło oczywiście zabraknąć na Tygodniu Mody w Mediolanie, który potrwa jeszcze do poniedziałku. Nastolatka mieszka na co dzień w Rzymie, gdzie uczy się i pracuje jako modelka, jednak do "stolicy krawiectwa" przybyła na pokładzie samolotu. Dobierając stylizację pociecha Moniki i Vincenta postawiła na prostotę z małą dozą nonszalancji: do zwykłego topu i workowatych, skórzanych spodni dopasowała obszerną marynarkę i białe sneakersy. Minimalistyczny "look" modelka urozmaiciła złotą biżuterią: kolczykami-kołami i pierścionkami, które zagościły na niemal każdym z jej palców. W minimalnym makijażu i z rozwianą czupryną Cassel prezentowała się świeżo i atrakcyjnie.