20-letni Justin Bieber też bawił się na "NAGIEJ IMPREZIE" Diddy'ego. Wygadała się Kardashianka: "Połowa ludzi była z gołymi tyłkami"

Choć do zatrzymania Diddy'ego doszło zaledwie tydzień temu, o kontrowersjach wokół muzyka mówi się już od co najmniej kilkunastu miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku producent Rodney "Lil Rod" Jones oskarżył Combsa o napaść na tle seksualnym oraz zmuszanie go do "rekrutowania pracownic seksualnych". Ponadto, w maju internet obiegło szokujące nagranie z 2016 roku, na którym udokumentowano akt przemocy rapera wobec jego byłej partnerki, Cassie.