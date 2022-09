23-latka wydała na operacje plastyczne ponad 200 TYSIĘCY, żeby wyglądać jak Marilyn Monroe. Udało się? (ZDJĘCIA)

Serena Smith to 23-letnia mieszkanka Beverly Hills, która jest fanką operacji plastycznych oraz... Marilyn Monroe. Amerykanka wydała na zabiegi 49 tysięcy dolarów, by upodobnić się do ikony Hollywood. Aspirująca piosenkarka i gwiazdka reality nie zraża się bolesną rekonwalescencją oraz wysokimi kosztami kolejnych operacji. Wręcz przeciwnie, deklaruje, że "nigdy nie przestanie"...