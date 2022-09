Brytyjska celebrytka OSZPECONA po nieudanym zabiegu: "Przeszłam przez PIEKŁO. To zniszczyło moje życie"

Za zabieg podniesienia kącików oczu oraz brwi przy użyciu specjalnych nici Chloe Ferry zapłaciła ponoć około 800 funtów, czyli ponad 4,3 tys. złotych. Według "The Sun" celebrytka przez lata miała wydać na upiększające procedury nawet 50 tysięcy funtów (w przeliczeniu prawie 280 tysięcy złotych), wykonując m.in. operacje nosa oraz piersi. Tym razem po zabiegu była jednak przekonana, że "coś jest nie tak". Czas pokazał, że nie była w błędzie - jak donosi tabloid, niedługo po liftingu celebrytka trafiła do szpitala z powodu infekcji.

Dziś Chloe Ferry nie ukrywa, że wyjątkowo żałuje decyzji o poddaniu się liftingowi "fox eye". W rozmowie z The Sun gwiazdka "Geordie Shore" wyznała, że odkąd wykonała zabieg, jej życie jest prawdziwym koszmarem, a aby wrócić do dawnego, wyglądu może nawet potrzebować przeszczepu skóry.

Jak zdradziła Brytyjka, niedługo po zabiegu jej skóra zaczęła się marszczyć, później dowiedziała się zaś, że procedura zaowocowała infekcją. Według Ferry nikt nie potrafił wytłumaczyć jej, co poszło nie tak. Choć infekcja na szczęście nie zaatakowała oka Chloe - co mogło być fatalne skutkach - nieudany zabieg poważnie odbił się na jej zdrowiu psychicznym. Dziś celebrytka nie może pozwolić sobie na wyjście z domu bez makijażu, straciła pewność siebie i przez złą kondycję oddaliła się od życiowego partnera.

To zniszczyło moje życie i uczyniło mnie tak niepewną siebie (...). Teraz wciąż myślę: "Co ja sobie zrobiłam?". To sprawiło, że stałam się bardziej świadoma i naprawdę wpłynęło na moją psychikę. Zostałam spartaczona - powiedziała "The Sun" odnosząc się do efektów zabiegu.