62-letnia Madonna zrobiła sobie PIERWSZY TATUAŻ! (FOTO)

Choć wydawałoby się, że Madonna nie jest już w stanie niczym zaszokować swoich fanów, ikona pop wciąż znajduje sposoby, by skupić na sobie uwagę mediów i wywołać kontrowersje. Ostatnio mocno dyskutowanym tematem był wygląd 62-letniej gwiazdy , która najwyraźniej nie toleruje żadnej zmarszczki na swojej twarzy. Mocno ostrzyknięta wypełniaczami królowa pop nic nie robi sobie z apeli wielbicieli, by może jednak zachowała pewien umiar w "poprawianiu" swojej urody.

Teraz Madonna postanowiła zaszaleć w salonie tatuażu i zrobić sobie pierwszą w życiu "dziabę". Piosenkarka wytatuowała sobie na nadgarstku hasło "LRDMSE" , co ma być hołdem dla jej dzieci. Ta tajemnicza fraza to zbitka pierwszych liter imion pociech artystki: 24-letniej Lourdes , 20-letniego Rocco , 15-letniego Davida, 14-letniej Mercy oraz 8-letnich bliźniaczek Estere i Stelli .

"Inked for the Very First Time" - napisała piosenkarka, nawiązując do tekstu swojego wielkiego przeboju Like a Virgin.