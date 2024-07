66-letnia Teresa Werner pluska się w balii ogrodowej w czerwonych koronkach. Internauci zachwyceni: "Nadal piękna i boska" (FOTO)

Na polskiej estradzie Teresa Werner zajmuje szczególne miejsce. Pochodząca ze Śląska piosenkarka rozkochała słuchaczy hitami "Dałabym Ci dała" czy "Miłość jest piękna". Aż ciężko w to uwierzyć, ale w marcu Teresa świętowała swoje 66. urodziny. Trzeba jednak przyznać, że Ślązaczka wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał.

Piosenkarka jest również aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Teresa Werner na swoim instagramowym profilu zgromadziła już sporą rzeszę fanów, których co rusz raczy nowymi zdjęciami. Ślązaczka chętnie pokazuje w sieci nie tylko kulisy swojej pracy zawodowej, ale również nieco bardziej prywatne kadry. To one zazwyczaj wywołują największe emocje wśród internautów.