74-letnia Joanna Senyszyn w krzykliwej stylizacji walczy o uwagę na ściance. Tylko pozazdrościć wigoru? (ZDJĘCIA)

Mona 7 min. temu

Ci co hejtują 500+, niech hejtują kraj, który pierwszy w Europie wprowadził tę kiełbasę na kiju, chodzi oczywiście o Niemcy. Żeby ściągnąć robotników do pielenie niemieckich szparagów, ogórków i kapusty, Niemcy wprowadziły zasiłek do każdego dziecka. Gdyby w Polsce nie było 500+, to kilka milionów Polaków wychowywaliby się na Niemców w Niemczech…