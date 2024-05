74-letnia Vera Wang pozuje na imprezie fundacji w sukni z ODSŁONIĘTYM dekoltem. Czas się dla niej zatrzymał? (ZDJĘCIA)

Ja pier.. 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I po co te durne pytanie co roku ? Nie nie zatrzymal sie , to ze na insta jest wygladzona do granic przez filtry i photoshopa to ostatnio na gali mozna bylo zobaczyc jak ten czas sie "zatrzymal". Wyglada adekwatnie do swojego wieku , tylko po co te zaklamywanie rzeczywistości u tych celebrytek ??..