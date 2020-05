Daniel Olbrychski szlifuje umiejętności jeździeckie

malgosia1973 34 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Przy jeździe konnej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Taki wyjątek mamy od 2 maja. Warto korzystać ;) A przy kolarstwie przełajowym i wspinaczce skałkowej trzeba zakrywać usta i nos. Za to na boisku do koszykówki nie trzeba. Umiecie to wyjaśnić?