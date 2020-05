Daniel Olbrychski czule o współpracy z Angeliną Jolie: "Kazała mi się ODP*ERDOLIĆ"

Kiedyś trzeba było dograć jakieś dwa zdania podsynchronów w filmie "Salt", który wcześniej nagraliśmy. (...) Ją ściągnęli w Los Angeles do studia, a ja u nas na Żurawiej byłem w studiu radia. U mnie była 12 czy 14 po południu, a tam o wiele godzin wcześniej. Nie widzieliśmy się, tylko się słyszeliśmy. Słyszeliśmy reżysera i słyszałem Angie, a ona mnie. Chcąc być miłym, powiedziałem na oślep "You look terrific", czyli "Wyglądasz fantastycznie", chociaż jej nie widziałem. Na co ona: "Please be so kind to f*ck off", czyli "Bądź łaskaw się odp*erdolić" - wspomniał w rozmowie z Młynarską.