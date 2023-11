77-letnia Dolly Parton wciąż ZACHWYCA!! Szalała na scenie w kusych szortach i wydekoltowanym topie. IKONA? (ZDJĘCIA)

Dolly Parton wkroczyła na scenę w biało-granatowej kreacji, nawiązującej do narodowych barw Stanów Zjednoczonych. Brokatowe wdzianko artystki składało się z cielistego kombinezonu, białych szortów, odsłaniającego brzuch topu oraz krótkiej kamizelki. Matka chrzestna Miley Cyrus wykonała na scenie m.in. swój ponadczasowy hit "Jolene" oraz cover utworu zespołu Queen "We Will Rock You". 77-latka zrobiła piorunujące wrażenie, zachwycając publikę swoją świetną formą i nienaganną sylwetką.