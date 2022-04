76-letnia Dolly Parton o sekretach swojej ponadczasowej urody: "Używam TANICH kosmetyków!"

Ehhh 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Co do kremów to ma rację, większość to szit ,nic nie warty. Ostatnio dostałam maskę jakiejś firmy japońskiej s... i spr cenę okazało się, że kosztuje 1200 zł No cóż użyłam skoro dostałam ale to taki badziew nawet ładnie nie pachnie. No i oczywiście nie działa bo niby co mq robić? Zwykly krem Nivea zrobiłby ta sama robotę. Nie czaje tego poprosiłam, żeby więcej mi takich prezentów mie robic.