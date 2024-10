81-letni Calvin Klein wybrał się na lunch z młodszym o 45 lat partnerem. Kevin pokusił się o czuły gest

Calvin Klein to niewątpliwa ikona mody. Amerykański projektant po swoim pierwszym dużym pokazie na New York Fashion Week został natychmiast uznany za talent i okrzyknięty nowym Yves Saint Laurentem. Choć w 2002 roku sprzedał swoje imperium koncernowi Phillips-VanHeusen za 430 milionów dolarów , wciąż budzi medialne zainteresowanie.

W ostatnich latach jednak za sprawą życia prywatnego. Po dwóch zakończonych rozwodem małżeństwach, najpierw z Jayne Centre , z którą ma córkę Marci Klein , a potem z Kelly Rector , Calvin Klein zaczął spotykać się z mężczyznami. Od 2010 roku związany był z dwudziestoparoletnim modelem Nicholasem "Nickiem" Gruberem , z którym rozstał się w 2012 roku, gdy to młody mężczyzna dzień po aresztowaniu za posiadanie narkotyków zapisał się na leczenie odwykowe. Od dłuższego czasu u boku legendy mody widzimy z kolei młodszego od niego o 45 lat Kevina Bakera. Panowie regularnie "przyłapywani" są na ulicach Los Angeles.

Ostatnio kalifornijscy paparazzi znów sfotografowali ich razem. Mężczyźni wybrali się na lunch do jednej z knajpek. Zajęli miejsce w restauracyjnym ogródku, gdzie Kevin zadbał o wygodę 81-letniego ukochanego, podsuwając mu pod pośladki miękką poduszkę. Siedząc przy jednym stole, zakochani żywo gawędzili. Po posiłku udali się zaś na wspólny spacer. Tego dnia postawili na takie same czarne spodnie, do których Klein dobrał granatową koszulę, a Baker biały obcisły longsleeve.