Calvin Klein z młodszym o 45 lat partnerem

Myrchanie straszą dziennikarzy i życzą im jak najgorzej. "Godzinę po jego publikacji w serwisie rp.pl (ok. 14.50) usiłowała się do mnie dzwonić pani poseł Kinga Gajewska. Dwukrotnie przez WhatsApp, raz na telefon komórkowy. Oddzwoniłem ok. 16.20. W tle słychać było głosy odebranych przed momentem z przedszkola dzieci. Rozmowa nie była długa – ledwie cztery minuty" – opisuje Krzyżak. Dziennikarz "Rz" wskazuje, że poseł PO używała w rozmowie z nim przekleństw. "Przekonywała mnie, że dom w Błoniu nie nadaje się do zamieszkania, bo gdyby tak było, nie wynajmowałaby mieszkania w stolicy. Dosłownych cytatów przytaczał nie będę, bo się do tego nie nadają. Na koniec pani poseł życzyła mi, by wszystko, co spotkało ją w ostatnich dniach, spotkało także i mnie. Potem jeszcze napisała wiadomość, że nie dzwoniła jako posłanka 'tylko zaszczuwana od dziewięciu dni matka trójki dzieci, których domy i przedszkole są codziennie pokazywane w TV Republika'" – opisuje Tomasz Krzyżak.