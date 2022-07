Adam Strycharczuk został kelnerem na Islandii, a Tola Szlagowska była nianią w USA. Kto jeszcze porzucił show biznes i wyjechał za granicę? (ZDJĘCIA)

Dorota Iza 44 min. temu zgłoś do moderacji 2 9 Odpowiedz

Ten Adam nawet jakby zarabiał 40 tysiaków na miesiąc. Kijem przez szmatę, bym go nie tknęła. Ani wzrostu, ani wyglądu. Pieniądze to nie wszystko. Maminsynek pewnie 🍏🍏🍏 🥪🥪🥪 Jabłuszko do pracki i kanapeczki. Niby dyrektorzy, prezesi a kaleki życiowe. Służba, panie do sprzątania i mamusia robi śniadanko, synkowi lat 45. To się w pale nie mieści. Oprócz studiów i prawa jazdy. Jest jeszcze coś takiego jak życie codzienne i prowadzenie domu.