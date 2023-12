Agata Duda dumnie demonstruje bombkę na dobroczynnym malowaniu obrazków w siedzibie Jedynki (ZDJĘCIA)

Na tę okazję pierwsza dama wybrała niezwykle prostą stylizację, na którą składał się czarny top, cygaretki - również w czerni, a do tego botki na słupku pod kolor. Najbardziej charakterystycznym elementem stroju była zdecydowanie rubinowa marynarka z aksamitu, która niestety pozostawiała wiele do życzenia, jeśli chodzi o dopasowanie do sylwetki. Wygląda na to, że ostatnia fantastyczna stylówka Dudy była jedynie pojedynczym wyskokiem...