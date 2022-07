Agata Rubik chwali się świadectwami córek i zdradza, jaka była jej najwyższa średnia w szkole

W czwartek Agata Rubik ogłosiła na InstaStories, że jej pociechy właśnie zakończyły kolejny rok edukacji. Choć większość uczniów świętowała zakończenie roku szkolnego w miniony piątek, Helena i Alicja dopiero tydzień później oficjalnie rozpoczęły okres wakacyjny. Córki Rubików nie uczęszczają bowiem do publicznej placówki, lecz do prestiżowej The British School of Warsaw, w której za rok nauki należy zapłacić od 37 do prawie 90 tysięcy złotych.