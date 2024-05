Agata Rubik relacjonuje pierwsze AMERYKAŃSKIE zakończenie roku szkolnego córki. "Dzieje się" (FOTO)

Agata Rubik relacjonuje pierwsze zakończenie roku szkolnego córki w USA

Przeprowadzka z dala od rodziny i bliskich była ogromnym przeżyciem dla całej familii Rubików. Najbardziej odczuły to z pewnością córki słynnej pary, które musiały zmienić szkoły i przystosować się do zupełnie nowych realiów. 15-letnia Helena miała na początku pewne zastrzeżenia, co do nowej szkoły i panującego tam systemu. Z nieco innym nastawieniem w nowy etap wkroczyła jej młodsza siostra Alicja. Minęło ładnych kilka miesięcy, a 11-latka ma już na koncie pierwszy dyplom! W środę ukochana Piotra Rubika zrelacjonowała uroczyste zakończenie roku szkolnego młodszej latorośli.