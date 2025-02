Agata Rubik ucina plotki o kryzysie w małżeństwie, publikując romantyczne zdjęcia z wcześniejszych walentynek. Uroczy widok?

Słyszałam fragment wywiadu ziarnista -> mama ginekolog..uznała za TOTALNIE CUTE to, że jej ojciec kazał wyprowadzić się kochance i przyjął z powrotem pod dach żonę z córką, bo nie miały co jeść. 😳 Nie wierzę, że powiedziała to dorosła osoba 30+. Po drugie nie, to nie jest cute jak potraktował kobiety, którym zapewne nawijał makaron na uszy. Po trzecie nie, to nie jest cute, że Twoja mama, z tego co mówisz bez niego nie potrafiła zadbać o siebie i córkę i mieć na chleb..(pan łaskawca?) Po czwarte, dwie jawne kochanki..nie zazdroszczę dalszego życia na koszt króla, z kolejnymi cudzołożnicami. Tak się zaorać..i okazać taki brak klasy..że CHŁOP TO MOŻE WSZYSTKO. BARDZO DOBRZE, ŻE POGONIL KOCHANKI z domu, do którego pozwolił się wprowadzić.. a najśmieszniejsze, gdyby Nicole to przeczytała, nadal by nic do niej nie dotarło, jestem pewna..straszne! Ktoś taki ma publiczny głos?