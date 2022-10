Agnieszka Chylińska z POPRAWIONYM tatuażem na twarzy opuszcza studio "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Agnieszka Chylińska nie była w ostatnim czasie zbyt aktywna w mediach. Piosenkarka stroniła od celebryckich imprez i udzielania wywiadów. Teraz jednak artystka przerwała medialną ciszę, bo właśnie ukazał się jej najnowszy album "Never Ending Sorry".

To jest sto procent Agnieszki Chylińskiej. Myślę, że jeśli przychodzisz ze swoją emocją - przeżytą, przepłakaną, przepracowaną, to od razu pojawiają się ręce, które chcą złapać cię za twoją rękę - mówiła podczas rozmowy z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim.

Uwagę przyciągał jednak słynny tatuaż na twarzy, który był głośno komentowany w sierpniu podczas imprezy Top of the Top Sopot Festival. Przypomnijmy, że gwiazda zafundowała sobie wówczas nową dziarę z... błędem. Wokalistka wytatuowała sobie na licu tytuł najnowszego albumu - "Never Ending Sorry", ale pech chciał, że osoba wykonująca tatuaż, zapomniała o literce "n". Na najnowszych fotkach widać wyraźnie, że Chylińska sprytnie wybrnęła z tatuażowej wpadki i do literki "i" dopisała "n", łącząc to w jedno.