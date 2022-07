Agnieszka Dygant wystawia pośladki do słońca (FOTO)

Kim 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To strasznie bezczelna osoba. Weszła kiedyś do kawiarni, olała fakt że kelner miał mnóstwo klientów, po dosłownie 2 minutach zaczęła się wydzierać że czeka już wystarczająco długo, może by ją ktoś obsłużył. Na szczęście znalazł się pan (taki duży z tatuażem;) który wytłumaczył jej że przed nią jest jeszcze kilka innych osób/stolików. Już taka pyskata nie była.