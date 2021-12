Agnieszka Kotlarska miała szansę na karierę za oceanem. Stalker zabił ją na oczach dziecka. "Zadał cztery ciosy. Wszystkie śmiertelne"

Do pierwszego spotkania między Agnieszką a Jerzym Lisiewskim doszło w 1990 roku, kiedy to zafascynowany modelką mężczyzna odprowadził ją do domu. W nakręconym kilka lat później dokumencie "Będę Cię kochał aż do śmierci" stalker przyznał, że jedyne, czego chciał wówczas od kobiety, to uznanie i wspólnie spędzony czas.