Agnieszka Włodarczyk odsłania kulisy WESELA na dubajskiej PUSTYNI! Tak wyglądał luksusowy apartament nowożeńców (ZDJĘCIA)

Agnieszka 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

A ten cały ślub to jakąś moc prawną w Polsce? Czy to tylko takie przedstawienie w celu poprawy wizerunku tego koksiarza? Jak ślub w Las Vegad. Siwiec też ma takiego męża, co to tylko w domu ma jakąś moc prawną.