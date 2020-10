Agnieszka Woźniak-Starak namalowała sobie na dłoni symbol walki o prawa kobiet

Monika 20 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

Każde restrykcyjne przepisy doprowadzą do zaniechania diagnostyki prenatalnej, potem pociągnie to za sobą zakaz usuwania zarodka w przypadku zagrożenia życia matki, jak ciąża pozmaciczna czy ciężkie nadciśnienie płucne. To nie chodzi o to żeby wprowadzać zakazy i nakazy tylko jako społeczeństwo powinniśmy mieć fundusze na szeroko zakrojoną opiekę nad chorymi z wadami genetycznymi czyli PODZIELIĆ odpowiedzialność. Pani Godek się nie dziwię bo ona żyje z lobbowania. Ale reszta emocjonalnych głosów że tak albo nie mam wrażenie że pochodzi od kompletnych laików.. Zapraszam do szpitali zobaczyć cierpienie