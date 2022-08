Agnieszka Woźniak-Starak ŻAŁUJE programu "Na językach"? "Już bym NIE CHCIAŁA tam być" (WIDEO)

racja! 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Bogumiła Wander o szulim: Jak ona w ogóle zaczynała kontakt z mediami, to żadnego konkursu, żadnego przygotowania. Nie wiem, jakie ona studia skończyła, a to jest potrzebne w tym zawodzie. Ja jej w ogóle nie oglądam! Kiedyś zobaczyłam ją, jak robiła sondę na ulicy, podchodziła z mikrofonem do kobiet i do mężczyzn i pytała, czy się masturbują. Niski poziom. Taka jest moja opinia o tej pani - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".