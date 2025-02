Odmieniona Aleksandra Konieczna w teatrze

Aleksandra Konieczna to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek. Jest trzykrotną laureatką Orłów za pierwszoplanowe role w filmach "Ostatnia rodzina" i "Boże Ciało" oraz za drugoplanową rolę w komediodramacie "Jak pies z kotem". 59-latka zyskała popularność, wcielając się w Honoratę w "Na Wspólnej". Od 2019 jest też wykładowczynią Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi.

Gwiazda "Na Wspólnej" od lat występuje także na deskach teatru. Aktorka związana jest z Teatrem Powszechnym. To właśnie tam będzie można już za parę dni zobaczyć ją w spektaklu "Wiśniowy sad". We wtorek odbyła się próba medialna sztuki, podczas której sfotografowano występujących na scenie aktorów. Zdjęcia trafiły do sieci.