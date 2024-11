Aleksandra Konieczna potwierdza ROZSTANIE z młodszym partnerem. "Myślę, że on był moim ostatnim"

Samotność jest demonizowana, a tak naprawdę to nie jest żaden straszny stan. Sama po zakończeniu długoletniego związku, brałam to na poważnie pod uwagę i sytuacja ma sporo plusów. Brak zagrożenia chorobami wenerycznymi, brak konieczności dostosowania się do drugiej osoby, czas na rozwój osobisty, podróże z przyjaciolmi. Co do tej przysłowiowej szklanki na starość, to bardzo mi przykro, ale trzeba przede wszystkim mieć środki, znam wiele przypadków, gdy partnerzy ulatniają się w obliczu problemów.