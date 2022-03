Allan Krupa uspokaja mamę w temacie swojej dziewczyny: "Mam jedną przyjaźń. TAK TO NAZWIJMY"

Przeszedłem nie tak dawno na dietę. Około 2 miesięcy. Jestem dumny, bo schudłem 13 kilo. Jak dla mnie to fakt, że zrzuciłem to zdrową dietą i odżywianiem, to jest to olbrzymi postęp. Czuję się o wiele lepiej, polecam każdemu zdrowiej się odżywiać. Ja nie jem nie wiadomo czego, jakichś wydziwianych rzeczy z pudełek. Jem normalne rzeczy, tylko w dobrych dawkach. Więc to nie jest napływ wiosny czy miłości - zdradził.