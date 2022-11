Alżbeta Lenska pochwaliła się zdjęciem z 11-letnią córką. Fani: "Oczy taty. Reszta CZYSTA MAMA" (FOTO)

Nasza pierwsza @cavaliada zaliczona! Powiem wam, odkrywać nowe przestrzenie, dzięki pasji córy, to coś niesamowitego. Niezła zawodniczka, która wiem, że nie odpuści dążenia za marzeniami. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda się jej osiągnąć to, o czym marzy, a po drodze czeka nas jeszcze wiele tak cudnych chwil spędzonych razem. Koniary ściskają - napisała pod wspólnym zdjęciem.

Ale podobna do taty, szok; Cały tata, choć siłę urody i jej moc ma po mamie; Co za cudowna mieszanka rodziców; Piękna córcia! Ciężko zdecydować, czy bardziej podobna do Pani, czy do męża, super mix; Niesamowite, patrząc na córkę, można dostrzec zarówno mamę, jak i tatę. Nikt by się nie wyparł; Jejku, jaka podobna do pani; Piękne obie, ale córcia cały tata; Oczy taty. Reszta czysta mama; Śliczna dziewczynka; Mieszanka tatusia i mamusi; Córeczka wykapany tata; Córka tak jak mama, piękna!; Uroda taty, ogładzona urodą mamy; Cała mama - pisali użytkownicy.