Amy Schumer oskarżona o "CYBER-GNĘBIENIE" Nicole Kidman! Jej przeprosiny rozwścieczyły fanów: "Niech zamknie MORDĘ"

Zaczęło się dość niewinnie. Amy Schumer wrzuciła na Instagrama zdjęcie Nicole Kidman z widowni na finałowej rozgrywce singli kobiet podczas tegorocznego US Open. Rozbawił ją najwyraźniej w sposób, w jaki laureatka Oscara siedziała na trybunach. Podpisała post: "This how human sit" - jakoby sugerując, że Kidman jest postacią pochodzenia pozaziemskiego. Żart był w najlepszym razie średnio zabawny, ale w zupełności wystarczył, aby rozwścieczyć przewrażliwionych Amerykanów. Żeby było jeszcze "śmieszniej", tego samego dnia na tych samych trybunach zasiadała też Schumer.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

#dziejesiewsporcie: Sabalenka wystartowała. "Szczególne miejsce w moim sercu"

Amy Schumer w opałach. Internautom nie spodobały się żarty z Nicole Kidman

Jak należało się spodziewać, internauci oskarżyli Schumer o "cyber-gnębienie" Nicole Kidman, tak jakby obrzydliwie bogata Australijka miała się przejąć tym, co jakaś komiczka ma do powiedzenia. Instagramowicze potraktowali jednak tę sytuację śmiertelnie poważnie. Na tyle poważnie, że Schumer poczuła się zobowiązana opublikować przeprosiny. Niestety był to fatalny pomysł.

Schumer nie tylko nie wyraziła skruchy, ale na domiar złego zażartowała sobie z niedawnej dramy z Ashtonem Kutcherem i Milą Kunis. Przypomnijmy tylko, że wyszło na jaw, że Kutcher i Kunis, którzy sami są powiązani z fundacją wspierającą kobiety będące ofiarami nadużyć seksualnych, pisali do sądu listy wnoszące o łagodniejszy wyrok dla gwiazdora Różowych lat 70., Danny'ego Mastersona, który został oskarżony o molestowanie.

Chciałabym przeprosić wszystkich, których zraniłam, publikując zdjęcie Nicole Kidman z sugestią, że jest kosmitką. Będę wnosić do obsady Różowych lat 70., aby pisała listy apelujące o okazanie mi łaski. #takingtimetoheal - czytamy w usuniętych już "przeprosinach".

To przelało czarę goryczy.

Amy Schumer nigdy nie była zabawna. Nie ma też za grosz wyczucia. Może niech nie bierze się za sytuacje, w których ucierpiały prawdziwe osoby; Oczywiście, że stwierdziła, że to fantastyczny moment do żartów, zamiast wesprzeć ofiary albo po prostu zamknąć mordę - pisali internauci pod postem, zanim go usunięto.