Andrzej Nejman z córką na ściance

Andrzej Nejman jest przede wszystkim znany z roli Waldka w serialu "Złotopolscy". Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Teatru Kwadrat w Warszawie. Przez lata budziło to jednak liczne kontrowersje. Nejman stracił stanowisko w wyniku oskarżeń o niewłaściwe zarządzanie i nieprawidłowości finansowe. Przeprowadzona kontrola potwierdziła pewne nieprawidłowości, co skłoniło władze Warszawy do ogłoszenia konkursu na nowego dyrektora.