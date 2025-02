Aneta z "Kanapowczyń" zaskoczyła kolejną metamorfozą. "Nowe usteczka"

"Kanapowczynie" to program przedstawiający kobiety, które przez pół roku stawiają sobie za cel poprawę swoich nawyków żywieniowych. Pod nadzorem ekspertów uczestniczki uczą się zdrowiej jeść i włączają do swojej codzienności aktywność fizyczną. Choć najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to najbardziej interesujący okazuje się dla widzów proces wizualnych przemian uczestniczek.