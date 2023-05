Angelina Jolie wspomina ukochaną matkę. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 56 lat

CzarlsPietrus... 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kanadyjscy Naukowcy wprowadzają terapię dla uzależnionych i ciężko uzależnionych tzw. 1 dose therapy. Kuracja opiera się na ekstraktach z grzybów z rodziny psylocybe pozbawionych efektu tripu. Wystarczy przyjąć 1 pigułkę na początku co 2 tygodnie a potem raz na miesiąc a po roku raz na pół roku. Osoby w ten sposób leczone nie przechodziły żadnej standardowej terapii dla uzależnionych. Efekt działania jest natychmiastowy. W skrócie powoduje to stoper psychologiczno-fizyczny dla osoby uzależnionej od dowolnego narkotyku (testowali nawet na osobach uzależnionych od kakao!) najwięcej pozytywnych skutków przyniosło osobom wiadomo uzależnionym od opiatów oraz wszelkiej gamy syntetyków. Proces w skrócie wygląda tak, subs. aktywne pozbawione efektu psychoaktywnego dosłownie zatykają receptory odpowiedzialne za łaknienie, czy wykrywanie narkotyku we krwi. Powstaje efekt nasycenia a wręcz odrzuceniowy. Co więcej organizm nie wytwarza efektu odstwiennego, który jest groźny dla uzależnionych i nie rzadko śmiertelny. Terapia przechodzi ostatnie procedury i będzie szeroko stosowana oraz całkowicie refundowana. Recepturę posiada jedna firma na świecie koszt pigułki to zaledwie 2 dolary amerykańskie. Receptura oraz procedura nie została opatentowana i zostanie udostępniona jako know how całkowicie za darmo jako dobro ogólne dla ludzi na świecie. Nie ma żadnych efektów ubocznych nie mniej jednak jest jeden problem. Maksymalny przerób tej firmy to 12 mln kapsułek rocznie jest to zdecydowanie za mało nawet na Kanadę. Zaspokoi jedynie 8% zapotrzebowania co może spowodować zakwit na czarnym rynku i wzrost kosztów medykamentu. Stąd decyzja o upublicznieniu całego składu, procedury wytwarzania etc. Firmę prowadzi 57 latek, który przez 20 lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Od 9 lat stosuje swój wyrób na sobie ze 100% powodzeniem. Grupa testowa była dosyć pokaźna 776 tys osób na całym świecie uzyskało pigułki bezpłatnie ze skutecznością 93% jest kwestia nawykowa, której nie do końca udało się zwalczyć i na to nie ma lekarstwa poza pracą nad sobą. Piorunująca skuteczność zainteresowała już 130 krajów, które wyłożyły granty dla firm, które się tym zajmą i nie przekroczą ceny bazowej względem pierwowzoru.