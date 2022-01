Anna Dereszowska prezentuje wnętrza swego domu na Mazurach i zachęca do udziału w aukcji WOŚP (ZDJĘCIA)

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Finałowi WOŚP tradycyjnie towarzyszą rozmaite licytacje i aukcje. Pudelek już po raz kolejny postanowił przyłączyć się do akcji i zbierać środki na szczytny cel. Tym razem oferujemy naszym czytelnikom możliwość wcielenia się w rolę reportera i przeprowadzenia wywiadu z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem. Zapraszamy Was również do licytacji PRZEPROSIN, które ukażą się na stronie głównej Pudelek.pl.