Agnieszka Woźniak-Starak oddaje na aukcję WOŚP TOREBKI od projektantów: "Złote, ale skromne... Trudno będzie się rozstać"

Już za niecałe dwa tygodnie po raz 30. w całym kraju rozbrzmi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Tym razem środki ze zbiórki przekazane zostaną na sprzęt, który zapewni polskim szpitalom najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku dzieci . Jak co roku do charytatywnej aukcji przyłączyły się postacie znane z pierwszych stron gazet. Wśród nich znalazła się także Agnieszka Woźniak-Starak , która na szczytny cel zdecydowała się oddać część swej prywatnej kolekcji.

Zbliża się finał WOŚP. Ja przekazałam na aukcję coś, co kocham. Moje torebki. Nie wszystkie, ale parę. To nie był łatwy wybór. Konfiguracji było kilka. Jest moja ukochana Margiela-poduszka . Bardzo praktyczna, można się na niej przespać w podróży, w pociągu. Torebka wielofunkcyjna - tłumaczy Agnieszka, demonstrując na nagraniu na InstaStories liczne zalety wygodnej torby.

Jest bardzo fajny model Balenciagi, bo zrobiony z jeansu z recyklingu, więc każda z tych jeansowych torebek jest inna, zrobiona z innej pary jeansów. Ostatnio podobną miała Carrie Bradshaw w "And Just Like That".