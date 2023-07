Anna Dereszowska relacjonuje pobyt w Amsterdamie, pokazując miasto po cyklonie. "Krajobraz po ARMAGEDONIE"

Anna Dereszowska dość ogół dość chętnie dokumentuje codzienne poczynania w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu aktorki nie brakuje zdjęć w towarzystwie jej najbliższych, w tym dzieci oraz partnera Daniela Duniaka. 42-latka starannie relacjonuje także w sieci kolejne podróże. Kilka dni temu Dereszowska poinformowała fanów, że właśnie zawitała do Amsterdamu. Aktorka odwiedziła holenderską stolicę wraz z najstarszą pociechą Leną, w ramach ich dorocznej tradycji - jak zdradziła Dereszowska, raz w roku wyjeżdżają bowiem tylko we dwie.

Choć Dereszowska na Instagramie nie ukrywała, że jest zachwycona Amsterdamem, niestety podczas pobytu aktorka i jej córka napotkały pewne niedogodności. W czasie ich wycieczki do Holandii dotarł bowiem cyklon Poly, który spowodował potężne szkody na terenie kraju i pozbawił życia dwie osoby. W sobotę aktorka zrelacjonowała na Instagramie ostatni dzień spędzony w stolicy Holandii. Przy okazji pokazała też obserwatorom skutki cyklonu.

Mały update. Udało nam się kupić bilety do muzeum Anne Frank, bardzo się cieszymy, bo bardzo chciałyśmy to muzeum zobaczyć, tym bardziej że ja niedawno czytałam książkę. No więc zwiedzamy krajobraz po armagedonie. Wszędzie pełno powalonych drzew. Koniec wycieczki, ale było super - opisywała w opublikowanym później nagraniu.