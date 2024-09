Anna Lewandowska kończy 36 lat. Na przestrzeni lat ukochana Roberta przeszła SPEKTAKULARNĄ przemianę (STARE ZDJĘCIA)

Na 13,14 i 18 zdjęciu fajnie wygląda. Nie przepadam za by Ann Lewy delikatnie mówiąc ale nie można o niej powiedzieć moim zdaniem , iż nie była nie jest ładną kobietą. No na pierwszych zdjęciach wiadomo inne czasy , inne okoliczności, inna moda. No ale mając kasę zainwestowała w siebie chociażby zrobiła sobie ładne zęby poprawiła sobie twarz ale uważam, że fajnie nie tak nachalnie żeby zupełnie ta twarz się zmieniła i żeby nie można było jej poznać i powiedzieć to nie Lewa. Zrobiła to uważam u dobrego specjalisty który postawił na naturalność a nie sztuczną zmianę. Co do jej stylu to nigdy mi się nie podobał i uważam iż nadal pomimo ogromnych pieniędzy wydanych na ciuchy jest on niezbyt udany. Stać ją żeby w swoje ręce wziął ją dobry stylista która dobrał by jej fajne ciuchy i wskazał kierunek w którym przy jej urodzie i sylwetce powinna pójść żeby dobrze się prezentować. W wielu przypadkach ciuchy od bardzo znanych projektantów nie są fajne nawet nie są ze szlachetnych materiałów ,płaci się tylko fortunę za markę. Przykładem jak fajnie ponad czasowo i ponad trendami w modzie można ubierać się w sieciówkach jest Królowa Hiszpanii. Szczupła zgrabna i ładna. Ubiera się w ciuchy rodzimej sieciówki i zawsze świetnie i elegancko wygląda bez względu na to czy pojawia się prywatnie czy na wielkich wyjściach. Zawsze te stylizacje są proste , skromne ale równocześnie eleganckie , klasyczne, swobodne bez zdęcia i Królowa Hiszpanii wygląda w nich fantastycznie.