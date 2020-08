Dobroduszna Anna Lewandowska przekazuje rodakom dobrą energię: "Nie obawiajmy się tego, KIM LUB JACY JESTEŚMY"

Anna Lewandowska: "Nie rozpycham się w biznesie. Robię swoje"

Czy Wy też, patrząc na to, co dzieje się wokół zastanawiacie się, dokąd to wszystko zmierza...? Niezależnie od tego, co się wydarzy, nie zapominajmy być dla siebie i innych dobrzy. Nie obawiajmy się tego, kim lub jacy jesteśmy - zaapelowała wspaniałomyślnie Lewa.