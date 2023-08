Anna Lewandowska relacjonuje rodzinne wakacje na Majorce: szaleństwa na basenie, czułości z Robertem i zdjęcie w bikini (ZDJĘCIA)

Kim 1 godz. temu zgłoś do moderacji 203 13 Odpowiedz

Moim zdaniem (do legal team byAnn słowa klucz spekulacja/allegedly) byAnn jest od dluzszego czasu na hormonie wzrostu. Zmienila sie jej twarz (i nie jest to efekt tylko ingerencji chirurga plastyka i Dr Niny), zmienil sie jej glos, zmienila sie jej sylwetka (porownuje z czasami karate), zmienily sie jej plany (niedawno mowila otwarcie, ze chcialaby wiecej dzieci, teraz zamknela temat). Udaje, ze jej sylwetka jest efektem treningow z jej appka (gdzie glownym cwiczeniem sa podskoki), a sama cwiczy zupelnie inaczej I prawdopodobnie sie wspomaga. To jak z jej naturalnymi kosmetykami, ktorych uzywa tylko do fot, a sama leci na 💉