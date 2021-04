Anna Lewandowska zabrała mamę na "wyjazd służbowy" pod palmy (ZDJĘCIA)

Pomóżcie.. 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 9 Odpowiedz

Boże.. wiem że ciężko skłonić Was do pomocy. Wiem też, że większość z Was przejdzie obok tego komentarza obojętnie. Druga większość jeszcze da łapkę w dół i napisze weź się do roboty.. Ale ja Was bardzo proszę a wręcz błagam.. nawet z 10 PLN będę zadowolona żeby chociaż jeszcze dziś bułkę na kolację kupić.. bo jestem już tak głodna że mnie od tego głowa boli. Szczerze z całego serca proszę każdego kto może o pomoc. Za pomoc będę bardzo wdzięczna. Bardzo! Proszę a wręcz błagam! Stępień Agata 15 1050 1360 1000 0091 0496 5141 Pozdrawiam..