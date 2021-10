Anna Lewandowska żegna się czule z przystojnym trenerem (ZDJĘCIA)

wwww 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Tak się zaczyna, a później są myśli, w sumie to może jak się zdradzi, to się nigdy nie wyda. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdradzając liczą na to, że małżonek się nie dowie. Po co kusić los. Lepiej jest się opamiętać.